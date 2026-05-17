「阪神−広島」（１７日、甲子園球場）阪神ファンが広島の高へブーイングを送った。１点ビハインドの七回１死二塁で高の名前がコールされた。すると、右翼席の虎党を中心にブーイングが起こった。高は４月２６日に近本へ死球を当て、近本は左手首を骨折。それ以来の阪神戦の登板だった。近本は高から謝罪があったことを明かし、「別に気にしなくていい」とメッセージを送ったことを明かしていた。ただ、虎党の怒りはおさま