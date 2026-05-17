「中日１−５ヤクルト」（１７日、バンテリンドーム）中日が敗れ、今季ワーストに並ぶ借金１２となった。先発の高橋宏は５回５安打５失点で今季５敗目（１勝）。二回は１死から連打で一、三塁のピンチを背負うと、古賀にセーフティースクイズを決められ失点。四回は先頭への四球から１死二、三塁とされると、武岡の一ゴロ野選で２点目を奪われるなど、３安打に２四球が絡んで一挙４点を失った。打線は四回村松の３号右越え