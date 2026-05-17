◇第21回ヴィクトリアマイル芝1600メートル（2026年5月17日東京競馬場）第21回「ヴィクトリアマイル」は、1番人気のエンブロイダリーが完勝した。2着は2番人気のカムニャック。3着には3番人気のクイーンズウォークと、人気通りの着順となった。勝ちタイムは1分30秒9。馬単（12）（8）は810円、3連単（12）（8）（7）は3670円だった。G1初制覇を狙った5番人気のエリカエクスプレスは、写真判定の末に鼻差で4着。騎乗し