サッカースペイン１部リーグ、バルセロナのポーランド代表ＦＷロベルト・レバンドフスキが今季限りでチームを離れることになった。１６日、自身のＳＮＳで明らかにした。レバンドフスキは「４年間でのたくさんの挑戦やハードな仕事のあと、前進し続ける時が訪れた。使命をやり遂げた感覚と共に私は去る。４シーズン、リーグ優勝３回。自分にとっての初日からファンから受けた愛情を決して忘れない。カタルーニャは地球での私の