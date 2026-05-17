◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル、良）マイル女王決定戦が１８頭で争われ、６番人気のチェルヴィニア（牝５歳、美浦・木村哲也厩舎、父ハービンジャー）は、道中３番手につけるも、直線失速して１６着に終わった。ダミアン・レーン騎手は１９年ノームコア以来の２勝目、ＮＨＫマイルＣ（ロデオドライブ）に続くＧ１・２週連続Ｖはならなかった。２４年１０月の秋華賞以来、未