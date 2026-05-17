元中日監督で野球解説者の落合博満氏が１７日までに、自身の公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。監督時代に、中日にテスト入団した中村紀洋氏の獲得秘話について語った。中村氏を獲る気はあったのか聞かれた落合氏は、「獲る気はなかった」とキッパリ。「オリックスともめてるときに『よそがノリを獲る』っていうようなうわさがあったんだよ。それがふたを開けてみたらどこもなかったっていう