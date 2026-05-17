ソフトバンク期待の３年目左腕・前田悠伍投手（２０）が１７日の楽天戦（楽天モバイル）で今季２勝目を挙げた。５回７１球を投げて、６安打１失点。今季ワースト４連敗とチームが低迷する中で巡ってきた先発にも「自分のやるべきことをやるだけというのを決めて投げた」と、スマートな投球で白星をゲットした。初回に栗原の先制２ランで援護をもらい「楽に入れた」と攻撃陣に感謝。５回先頭の平良にソロを浴びるも、リードを守