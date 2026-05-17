中日は１７日のヤクルト戦（バンテリン）に１―５で敗れて２カード連続で負け越し。借金は１２となった。中日先発・高橋宏斗投手（２３）が誤算だった。２回一死一、三塁の場面で古賀にセーフティースクイズを決められて先制点を献上。４回は古賀、長岡に適時打を許すなど４点を失い５回５安打５失点でマウンドを降りた。「反省することが多いです。４回の先頭（内山への）フォアボールは特に反省したい」と肩を落とした高橋宏