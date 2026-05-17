◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（１７日・東京ドーム）巨人の大勢投手が８回に登板し、１回を３者凡退に抑えた。最速は１５５キロだった。まずはこの回の先頭・蝦名をフォークで捕邪飛に打ち取って１アウト。続く度会を１５２キロ直球で三ゴロに仕留め、最後は筒香をフォークで空振り三振に抑えて雄たけびを上げた。前日１６日に続く登板。これで今季１７登板目となり、防御率は１・６５になった。