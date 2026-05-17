プロバスケットボール・Bリーグ2部（B2）の神戸ストークス（西地区1位）は、17日、B2プレーオフ2025-26ファイナル（決勝）のGAME2で福島ファイヤーボンズ（東地区2位）に109-93で勝利し、2連勝でB2優勝を決めた。16日のGAME1では98-76で勝利した神戸。GAME2でもホーム・ジーライオンアリーナ神戸で、神戸ブースターの後押しを受けて攻勢を展開。ヨーリ・チャイルズ選手や八村阿蓮選手らを中心にリバウンドを制すると、オフェン