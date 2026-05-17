【モデルプレス＝2026/05/17】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に参加していた長浜広奈と北海道出身の米澤りあが5月17日、北海道・札幌コンベンションセンターで開催されたファッションイベント「UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】「今日好き」話題の美女ら、制服姿でペアランウェイ◆長浜広奈＆米澤りあ、キュートなポーズ披露「今日、好き