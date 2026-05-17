オレンジページの編集者が実際に使い、「買ってよかった！」と確信した、とっておきの愛用品を紹介します。今回担当するのは、オレンジページnet編集部・ホーリー。「枝ものを飾るのが好きだけれど、大きなガラスの花瓶を割って悲しい思いをした……」そんな苦い経験を経て出会った、機能も見た目も満点なアイテムをご紹介します。おすすめしたいのが、ポピー名古屋の『COOL花瓶 PETシリンダー 30cm』です。一見すると繊細なガラス