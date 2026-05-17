歌手の浜崎あゆみさん（47）が2026年5月13日、自身のインスタグラムを更新。リハ中の様子らしきオフショットを披露した。「昇降する物が多すぎて脚がえらいことなってます」浜崎さんは、「昇降する物が多すぎて脚がえらいことなってます 助けて下さい笑」といい、片手を上げたポーズのショットを含む6枚の写真を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、クロップド丈のグレーの長袖Tシャツに、デニムのようなスウェットを着