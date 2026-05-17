◇陸上セイコー・ゴールデングランプリ（2026年5月17日MUFG国立）女子やり投げで、今季初戦となったパリ五輪金メダルの北口榛花（JAL）は60メートル36で5位だった。リーマ・オタバー（バーレーン）が61メートル57で優勝し、上田百寧（ゼンリン）が61メートル40で2位。北口は「こんなに思うようにいかない試合は元気な自分では久しぶり。不完全燃焼という感じ」と振り返った。2月から男子世界記録保持者のヤン・ゼレズニー