元TOKIOの松岡昌宏（49）が16日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）に出演。東京との二拠点生活を送る函館で「ありがとうと言われたくて」やっていることをぶっちゃける場面があった。この日のゲストはお笑い芸人の吉住。博多華丸・大吉と同じ福岡出身ということで、地元・福岡でのネタについての話題などが持ち上がった。大吉が相方・華丸について「地元のネタをガンガン入れるん