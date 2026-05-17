タレント・上沼恵美子（71）が17日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、人生で悔やんでいることについて語る場面があった。「人生で後悔していることは?」というテーマになり、上沼は「なかなか良い人生だったなと思います」としたが「でも、悔やまれることが一つだけ。やっぱり歌手になりたかったなって」とポツリ。「憧れで夢なんです。歌手になっても絶対に売れなかったことは分かるんですけど。やりたかったことは歌手だっ