「阪神−広島」（１７日、甲子園球場）阪神の才木浩人投手は７回４安打１失点で降板となった。序盤の３イニングは１人の走者も許さず、７奪三振と完璧な投球。四回は１死満塁のピンチを招いたが、本塁は踏ませなかった。五、六回と三者凡退も七回は１死三塁とした。ここで野間に左前適時打を浴び、先制点を与えた。才木は２試合連続で７回無失点と好投。自身２連勝で、この日の登板を迎えた。六回まで２０イニング連続無失