テノール歌手の秋川雅史（58）が16日放送のテレビ朝日系「鶴瓶孝太郎 スターの今を大調査」（後6・30）にVTR出演。現在の職業について語った。スタッフが秋川を訪ねると、変わらぬ姿にスタジオの小泉孝太郎、ゲストの劇団ひとりからは「そのまんまじゃん」と驚きの声が。秋川は「私が作った彫刻の作品です」と自身の作品を披露した。楠木正成を模した自慢の作品「木彫楠公像」を披露して「毎日彫って3年かかりました。完成し