◇大相撲夏場所8日目（2026年5月17日両国国技館）西前頭13枚目の玉鷲（41＝片男波部屋）は西前頭16枚目の竜電（35＝高田川部屋）に敗れ、初日から8連敗で負け越しが決まった。立ち合い頭から当たり、2本差されて、なんとかこらえようとしたが、最後は左から崩れて土俵に膝がついた。幕内通算100場所となる今場所は、痛めている右足の状態が思わしくないのか、初日から苦しい相撲が続いている。