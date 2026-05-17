「ロッテ−オリックス」（１７日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテが主将の一発で逆転した。０−１で迎えた六回、２死走者なしから佐藤の死球、池田の中前打で一、三塁とし、打席にはソト。曽谷の初球内角低めのスライダーを左翼席にたたき込む３号逆転３ランを放った。ソトの本塁打は４月１日以来。