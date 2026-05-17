女子プロレスのスターダムは17日、後楽園ホールで「STARDOMinKORAKUEN2026May」を行った。メインの8人タッグ戦はワールド・オブ・スターダム王者の玖麗さやか、ゴッデス・オブ・スターダム王者組の天咲光由、AZM、フューチャー・オブ・スターダム王者の八神蘭奈組に玖麗に挑戦する伊藤麻希、天咲、AZMに挑戦するコグマ、葉月、八神に挑戦する古沢稀杏が組んで対戦。伊藤と玖麗が場外戦も深追いせず。伊藤にドロップキック