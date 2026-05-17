5月17日、ホワイトリングで「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」3位決定戦GAME2が行われ、横浜エクセレンス（第5シード）が100－84で信州ブレイブウォリアーズ（第2シード）に勝利した。 試合序盤から互いに点を取り合う展開となるなか、横浜EXはエライジャ・ウィリアムスを中心に得点を重ね26－17と9点リードで最初の10分間を終えた。第2クォーターでは、トレ