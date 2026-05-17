ビーフンってどんな食べ物？【画像を見る】ビーフンとは？原材料や春雨・フォーとの決定的な違いアジア料理に欠かせない「ビーフン」。焼きビーフンや汁ビーフンなど、食卓で楽しむ機会も増えましたが、「そもそも何からできているの？」「春雨やフォーとどう違うの？」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。そこでビーフンの原材料や歴史、栄養価といった基礎知識から、調理のコツ、そしておすすめの活用レシピまでを