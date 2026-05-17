【動画】京本大我が隙あらば“筋トレ”に励む！撮影オフショット 日本テレビ系で放送中の日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』公式Instagramでは、京本大我（SixTONES）の撮影の合間のオフショット動画を公開した。 ■京本大我が撮影の合間にしていること 同ドラマ公式では、「筋トレ京本さん」のテロップを添えて、1点の動画を公開した。 衣装のジャケットを脱ぎ、ブルーの柄シャツ姿の京本は、「俺に5キロ渡