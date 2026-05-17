広島県福山市で火災が発生しました。火災があったのは福山市赤坂町早戸です。午後2時26分頃「枯れ草が燃えている」と通報がありました。現在も消火活動が続いています。今のところ、けが人の情報は入っていません。【2026年5月17日午後4時半時点】