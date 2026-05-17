広島県三次市で、幼稚園児たちが田植えに挑戦し、泥に触れながら苗を植えました。田植えに挑戦したのは三次中央幼稚園の年長組47人です。園児たちにコメの大切さや稲作について関心を持ってもらおうと、毎年、実施しています。ほとんどの園児が田植えをするのは初めてです。泥だらけになりながら、一束一束、「あきろまん」の苗を植えました。■園児「手がベトベトになった」■園児「楽しかった。みんなで食べたい」■兼業農家 田