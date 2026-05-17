第21回ヴィクトリアマイル芝1600メートル（2026年5月17日東京競馬場）5月らしからぬ暑さの中での決戦となった「ヴィクトリアマイル」は1番人気のエンブロイダリーが完勝した。中央と地方で通算4464勝の元ジョッキーの安藤勝己氏（66）がレース後、自身のX（旧ツイッター）を更新。「危なげない女王の走り。これから牡馬も撃破して女傑になるのか注目やね」とエンブロイダリーを称え、今後に期待を寄せた。2着カムニャッ