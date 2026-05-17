ＮＨＫの『ニャンちゅうワールド放送局』の『ニャンちゅう』役などを務め、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんが5月15日、自身のブログを更新。最近の飲み物事情についてウキウキで明かしました。【写真を見る】【 ALS闘病 】声優・津久井教生さん「美味しいは素敵な感覚」ウキウキで日々の飲み物を紹介「現在のラインアップはこんな感じ」 【ニャンちゅう】津久井さんは、「毎日色々な味を