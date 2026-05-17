◇パ・リーグロッテ―オリックス（2026年5月17日ZOZOマリン）ロッテのネフタリ・ソト内野手が0―1の6回に逆転の3号3ランを放った。2死一、三塁からオリックスの先発・曽谷の初球、133キロのカットボールを左翼スタンドに運んだ。「7番・指名打者」で5月5日のオリックス戦以来、10試合ぶりにスタメン出場。2回の第1打席で左前打を放つと、4回1死二、三塁の場面では一邪飛に倒れたが、ここぞの場面で4月1日の日本ハム戦以