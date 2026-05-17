ヘアスタイル自体は変えていないのに、なぜか今っぽく見える人がいる。逆に、ちゃんと整えているはずなのに、どこか重たく見えてしまうことも。その差が出やすいポイントが、“サイドの髪”です。2026年春夏は、前髪よりも、耳横から顔まわりにかけての“空気感”が印象を左右するシーズン。重さをなくすのではなく、“空気が通って見える”ことが、今っぽさにつながります。ポイントは、単に“軽くする”ではなく、計算して“軽く