日本テレビ系情報番組『シューイチ』(毎週土曜5:55〜、日曜7:30〜)のコーナー「Travis JapanのスタディーJAPAN」が16日に放送され、X(Twitter)では、SNSでは「551私も大好き! これからも美味しいのえしず(※川島如恵留と吉澤閑也)見せて欲しい!」などの声が上がっている。日本テレビ今回は、川島と吉澤が大阪でこよなく愛されるソウルフード「551蓬莱」で、川島と吉澤が豚まん作りをスタディー。まずは8,000個分の豚まんの具材作り