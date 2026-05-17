「それ誰？」「最近よく話してるの？」あなたのちょっとした行動を、なぜか男性が気にしてくる。男性は本命相手に対して、嫉妬した時の反応が自然と変わっていきます。無関心ではいられない男性は本命相手には、他の男性の存在が気になりやすくなります。強く制限することはなくても、他の男性の存在を感じると「どんな人？」と確認してくるでしょう。この自然と“気にしてしまう状態”が、男性の嫉妬サインであり本命サインです。