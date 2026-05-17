同じように忙しく過ごしているはずなのに、なぜかいつも元気そうに見える人がいる。夕方になっても疲れ感が出にくく、顔色や姿勢まで軽やかに見える。そんな違いを感じていませんか？40代以降は、単純な体力差だけでなく、“巡りやすい状態を保てているか”がコンディションに影響するもの。しかも、その差は日常習慣によるものなのです。“動かない時間”を長く続けていないいつも元気そうに見える人は“体を止めっぱなしにしてい