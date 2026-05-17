歌手の西野カナが16日までにInstagramを更新。オフショットを披露すると、ファンから称賛が集まった。【写真】アラフォーになった西野カナ、ファン称賛の“平成ギャル”姿（6枚）西野が投稿したのはMVのオフショット。複数公開されている写真には、ワンショルダーのショート丈のトップスにミニスカート、厚底サンダルやアクセサリーを身に付けた西野が、カメラに微笑みかける様子やポーズを決める姿が収められている。彼女の