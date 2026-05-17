◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―広島（１７日・甲子園）阪神・才木浩人投手が、０―０で迎えた７回に先制を許した。先頭の坂倉に左翼フェンス直撃の二塁打を浴びると、代打の矢野に送りバントを決められ、１死三塁に。続く野間が打ち上げた打球は、左翼・福島と中堅・高寺の前にポトリと落ちた。その間に代走で送られていた辰見が生還し、先制点を献上した。３回まで完全投球で、７回１失点で降板。９三振を奪う圧巻の内容も白