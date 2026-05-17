◆大相撲夏場７日目（１６日・両国国技館）西前頭１３枚目・玉鷲（片男波）は、西前頭１６枚目・竜電（高田川）につきひざで敗れ、負け越した。頭で当たったが、動きが止まり、頭をつけ合うような形になり、相手の左からのひねりに落ちた。４１歳の鉄人は今場所が幕内在位１００場所目。右ふくらはぎにはテーピングをして、土俵に上がり続けている。幕内に残るためには６勝が必要とされているが、厳しいところに追い込まれた。