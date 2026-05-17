◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（１７日・東京ドーム）「８番・二塁」で先発出場している巨人の浦田俊輔内野手がプロ初の１試合３盗塁を決めた。厳戒態勢を見事にかいくぐった。１―０の７回無死から四球で出塁。続く増田陸の打席で、けん制球を３度投じたＤｅＮＡバッテリーの警戒をものともせず、初球から果敢にスタートを切り、二盗を成功させた。５回には二盗、三盗を立て続けに成功させており、プロ初の１試合３盗