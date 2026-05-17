◆陸上セイコーゴールデングランプリ（１７日、東京・ＭＵＦＧ国立）男子１００メートル決勝が行われ、飯塚翔太（ミズノ）が１０秒１９で５位。日本勢最高位の４位、桐生祥秀（日本生命）の１０秒１５に続き「意外と（タイムが）よかった。（１０秒）１台は出さないと、と思っていたので。うれしかった」と表情を緩ませた。１レーンから出た飯塚は、スタートから粘りのある走りを披露。この大会、１００Ｍには初出場と明かし