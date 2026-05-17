◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル、良）マイル女王決定戦が１８頭で争われ、３番人気のクイーンズウォーク（牝５歳、栗東・中内田充正厩舎、父キズナ）は４角１０番手から上がり３ハロン３３秒１の末脚で追い上げたが、エリカエクスプレス（４着）との写真判定の末、３着に終わった。重賞３勝をマークし、昨年の当レース２着。１６日の新潟大賞典をグランディアで制した西村淳