◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日１―５ヤクルト（１７日・バンテリンドーム）中日は序盤にリードを許し、本拠地での３カード連続勝ち越しを逃した。借金は再び１２となり、今季ワーストの「１３」に迫った。先発した高橋宏斗投手は、５回５安打５失点で、リーグワーストタイの５敗目を喫した。初回は３者凡退の立ち上がりを見せたものの、２回１死一、三塁から、古賀のセーフティースクイズで先制点を与えた。３回は松本健と長岡を