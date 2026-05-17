◆パ・リーグロッテ―オリックス（１７日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）オリックス・曽谷龍平投手が６回６安打３失点、２奪三振で降板した。初回、先頭の高部を四球で歩かせると、小川に犠打を決められて１死二塁のピンチを招く。だが、続く西川を空振り三振、山口を二ゴロに仕留め、得点を許さなかった。２回は１死から池田、ソトに連打を浴びて一、二塁とされたが、寺地を一ゴロ、友杉を中飛に打ち取った。３回は３者凡退に