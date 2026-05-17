女優のブルック・シールズ(60)が、タイで狂暴な猿に追い掛け回されたというエピソードを明かした。先日、ニューヨークで行われた慈善団体Animal Havenのチャリティイベントに娘のローワンと共に出席したブルックは、動物への愛情について語る中、一風変わった動物との思い出についても語った。 【写真】美の化身は娘も美しかった Animal Havenでの活動を評価され、同団体からレオナルド・サイ