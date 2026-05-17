【新華社北京5月17日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席はこのほど、哲学・社会科学の質の高い発展の推進に関する重要指示を出した。習氏は次のように指摘した。哲学・社会科学戦線は第18回共産党大会（2012年11月）以降、党中央の決定と配置を真剣に徹底し、実行に移し、「二つの結合」（マルクス主義と?中国の実情の結合?中国伝統文化の結合）を堅持し、知識や理論、