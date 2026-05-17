お笑いタレントの吉住（36）が16日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）にゲスト出演。理想の男性像について明かし、共演者からツッコミを受ける場面があった。松岡昌宏から「野郎の好みとかはないの？」と聞かれた吉住は「本当に、前科のない男がいいなと思って。いろいろと突き詰めて考えた結果。（特に）何にもないんですけど、やっぱ怖いなと思って、前科ある人。だから、本当に