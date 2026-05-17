「ヴィクトリアＭ・Ｇ１」（１７日、東京）１番人気のエンブロイダリーが最後の直線で力強く抜け出して快勝。昨年の桜花賞、秋華賞に続き３つ目のＧ１タイトルを獲得した。２着には２番人気のカムニャック、３着は３番人気のクイーンズウォークが入り、堅い決着となった。フェブラリーＳ（コスタノヴァ）、高松宮記念（サトノレーヴ）に続き今年のＧ１・３勝目となったルメールは「スタートがとても良かった。チェルヴィニア