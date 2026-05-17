俳優の山下リオが15日、都内で行われた主演映画『トランジット・イン・フラミンゴ』初日舞台あいさつに、共演の細川岳、祷キララ、堀内友貴監督、河瀬直美エグゼクティブプロデューサー（※瀬＝旧字体）と登壇した。【写真】山下リオらフラミンゴポーズで集合映画製作プロジェクト「NARAtive」から生まれた同作は、奈良県を舞台に、見知らぬ3人が「しゃべる冷蔵庫」と共にフラミンゴを探す不思議な旅を描くトランジット・スト