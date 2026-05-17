1回、先制2ランを放ちベンチ前で迎えられるソフトバンク・栗原＝楽天モバイルパークソフトバンクが快勝で連敗を4で止め、勝率5割に戻した。一回に栗原の12号2ランで先制。2―1の七回に周東、庄子の2者連続適時打で2点を加え、八回にも栗原が適時打。前田悠が5回1失点で2勝目。楽天は3連勝でストップ。