男子個人総合で3連覇し、世界選手権代表に決まった岡慎之助＝東京体育館体操の世界選手権（10月・オランダ）などの代表最終選考会を兼ねたNHK杯最終日は17日、東京体育館で男子個人総合の2回目が行われ、岡慎之助（徳洲会）が全日本選手権の得点との合計341.362点で逆転して3連覇し、世界選手権代表に決まった。1回目トップの橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）は最終種目の鉄棒で落下し、1.286点差で2年連続の2位。川