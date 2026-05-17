将棋の藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）に糸谷哲郎九段（37）が挑戦する第84期名人戦七番勝負第4局の2日目が5月17日、大阪府高槻市の「高槻城公園芸術文化劇場」で行われている。午後3時を回り、両者に2日目午後のおやつが提供された。【映像】あざとかわいい！藤井名人が選んだ“プリン”ストレート防衛と4連覇を目指す藤井名人がオーダーしたのは、「プリン」と「ブルーベリー＆ジンジャーソーダ（アイス）