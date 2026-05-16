お散歩中に子犬がリードを咥えたかと思うと、「私についてきて！」と言わんばかりに前を歩き始めて…？どちらがお散歩させられているのかわからない光景が話題になり、投稿は記事執筆時点で3万9000回再生を突破しています。 【動画：子犬を散歩していたら、リードを咥え始めて…『私が散歩されてる？』あまりにも可愛い光景】 子犬と飼い主の立場が逆転！？ TikTokアカウント「masaki05144」に投稿されたのは